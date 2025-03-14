Belediyelere terör soruşturması: Şükrü Genç ve 25 şüpheliye tutuklama istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelerdeki usulsüz ihalelerle terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlandığı iddiasıyla operasyon başlattı.



2014 ile 2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerinde yapılan bazı ilaleler suçlamaya gerekçe gösterildi.



Yürütülen çalışmayla Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde ise terör örgütüne finansman sağlamakla görevlendirilen belediye çalışanları olduğu iddia edildi.



Başsavcılık talimatıyla 34 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrollerinin ardından aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 34 zanlı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 26 TUTUKLAMA İSTEMİ Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 26’sı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. O isimler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de var.



Gözaltındaki 8 şüpheli için adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç

ESKİ BAŞKANLAR DA İFADE VERDİ Başsavcılık ayrıca eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın mağdur, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün ise tanık olarak ifadelerine başvurdu.



İHALELER ÜZERİNDEN FİNANSMAN SUÇLAMASI



Şüpheliler, terör örgütüne 2014 ile 2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağlamakla suçlanıyor.



DHKP-C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt mensubu bir kişinin beyanıyla başlatılan soruşturmada, örgütün bir tekstil firmasının çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine, şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor

TİŞÖRT ALIMI AYRINTISI



Aynı tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, söz konusu belediyeler hakkında mülkiye müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği belirtildi.



Müfettiş raporunda, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan bu tekstil firmasına verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı iddia edildi. Bu yöntemle Sarıyer ve Şişli belediyelerinde örgüte finansman sağlandığı öne sürüldü.



“ÖRGÜTE FİNANSMAN SAĞLADILAR” Yapılan çalışmayla 2014-2016 yılları arasında örgüte finansman sağlayan Ataşehir Belediyesi’nde 3, Maltepe Belediyesi’nde 5, Sarıyer Belediyesi’nde 8 ve Şişli Belediyesi’nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi.