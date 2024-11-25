"Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi." iddiasını ilişkin açıklama yaptı.



İddiaları doğru olmadığını belirten DMM, "İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır." açıklamasında bulundu.

"ANAOKULU VE ANASINIFI GİBİ FAALİYET GÖSTEREMEZ"



Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik" ile belirlenildiğine dikkat çekilen açıklamada "Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez." denildi.



Milli Eğitim Bakanlığınca sahada yapılan incelemelerinde, belediyelere bağlı bazı kreşlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinlik ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

