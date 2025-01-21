Belediyelerin SGK borcu: Komisyon ilk toplantısını yaptı

Komisyon başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Genel Sekreter Suat Yıldız'ın başkanlık ettiği Türkiye Belediyeler Birliği heyetini kabul etti.



Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yapılan toplantıda belediyelerin borçlarını nasıl ödeyeceği masaya yatırıldı.



TBB heyeti, belediyelerin büyüklüklerine ve gelirlerine göre yapılandırma modellerinin geliştirilmesini talep etti. Mevzuat çerçevesinde neler yapılabileceği ve nasıl kolaylıklar sağlanabileceği üzerinde duruldu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en borçlu üç belediyeyi sırasıyla İzmir, Ankara ve İstanbul olarak açıklamıştı.