Belediyenin çelik kasası çalındı

Nevşehir'de Kasapoğlu Mahallesi Niğde Yolu'ndaki Göre Belde Belediyesinin hizmet binasına sabah saatlerinde gelen personel, pencerenin kırıldığını fark etti.

Kontrollerinde muhasebe odasında günlük tahsilatların konulduğu, içinde 17 bin lira bulunan çelik kasa ile güvenlik kamerası kayıt cihazının yerinde olmadığını fark eden personel, durumu jandarmaya bildirdi.



Binada inceleme yapan jandarma ekipleri, koridor ve bazı odalardaki kan ve parmak izi örneklerini alarak olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

