Belediyenin çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediyenin çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 1 temizlik işçisi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Belediyenin çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara-İstanbul kara yolu Sobran Mahallesi yol ayrımında Nallıhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine devrildi.

Araçta bulunan temizlik işçilerinden T.Ö. hayatını kaybetti, E.K isimli işçi yaralandı.

Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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