Belediyenin su tankeri ağaçları sularken otomobili pert etti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir kişi su tankerinin ağaçlara tuttuğu tazyikli suyun, park halindeki otomobilinin sunroof kısmından içeri girdiğini ve aracını çalışmaz duruma getirdiğini öne sürdü. Mağdur kişi, belediyeden şikayetçi olup hukuki süreç başlattı. Belediye Başkanı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Belediyenin su tankeri ağaçları sularken otomobili pert etti

Merzifon ilçesindeki Taştan Sönmez Caddesi’nde Alper Arslan, otomobilini evinin önüne park etti.

Arslan, sabah aracını su içinde gördü. Binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Arslan, belediyeye ait su tankerinin ağaçları sularken tazyikli suyun aracın sunroof kısmından içeri girdiğini tespit etti.
Alper Arslan, Merzifon Belediyesi’nden şikayetçi oldu.

Belediyenin su tankeri ağaçları sularken otomobili pert etti - 1

Belediyenin sunroof’u açık bıraktığı için kendini suçladığını belirten Alper Arslan, “Belediye çalışanının ağaçları sulamak için arabama su tuttuğunu görünce dehşete kapıldım. Vakit kaybetmeden Merzifon Belediyesi’ne gidip kamera kayıtlarını izleterek durumu anlattım. Otomobilin içine su girdiğinden elektrik aksamı ciddi hasar gördü. Arabam çalışmadı. Samsun, Ankara, İstanbul’a tamire götürdüm. Sonuç alamadım. Herkesin aracı değerli elbette. Benim için de arabamın manevi değeri büyük. Yasal süreci başlattım” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA


Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise konuyla ilgili olarak, "Hukuki süreç devam ediyor. Mahkeme ne karar verirse onun gereğini yaparız. İstemeden de olsa üzücü bir olay olmuş." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Muğla'da tur midibüsü kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı

TÜRKİYE HABERLERİ

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...