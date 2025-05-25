Belediyenin temizlik makinasını çalan hırsızlar kaza yaptı

Denizli Bekilli'deki hırsızlık olayı sabah saatlerinde meydana geldi.

Pazar yeri mevkiinde duran traktöre takılan süpürme makinesinin yerinde olmadığı fark edildi.

Belediye tarafından bulunulan ihbar üzerine jandarma ekipleri kayıp makinayı arama çalışması başlattı.

Şüphelilerin, belediyeye ait süpürme makinesini bir başka traktöre bağlayarak çaldıkları, Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'ne kadar gittikleri ancak burada kaza yaparak traktör ve makineyi devirdikleri ortaya çıktı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan şüpheliler jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.