Belediyenin tünel inşaatı evin duvarını yıktı

Evinin yıkılmasından korktuğu için 1 yıldır uyuyamadığını belirten Kılıç, "1 senedir ev yıkılacak, her an bir şey olacak diye korkuyorum. Belediye başkanımız kendini benim yerime koysun, çocuğumun canından endişe ediyorum." dedi.

"DEPREM DEĞİL İNŞAAT YIKACAK"



Belediye yetkililerinden çözüm beklediklerine dikkati çeken Fahriye Kılıç "Belediye ne evimizin parasını veriyor, ne de verdiği sözleri tutuyor.



'Sizi buradan çıkaracağız, size destek vereceğiz, yarın geleceğiz, yarın buradayız' diyorlar ama hala yoklar. Depremde bu ev yıkılmadı ama belediye tünel çalışmasına bu şekilde devam ederse, evi gerçekten yıkacak.



Depremin yıkamadığı evi belediye yıkacak." ifadelerini kullandı.



"EVİMDEN ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM"



Mahalle sakinlerinin tünel inşaatı nedeniyle korku içinde yaşadığını söyleyen Sezgin Demir ise, "Çok kötü durumdayız. Bazı evler bildiğiniz kaydı, duvarlar çatladı. Ben bu tünel yüzünden evimden çıkmak zorunda kaldım." diye konuştu.