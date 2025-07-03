Belek'te taksiciler kontak kapattı

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek'te taksiciler eylem yaptı.

Serik Şoförler Odası Başkanı Sedat Karagöz, mobil taksi uygulamalarına yönelik şikayet ve uygulamaların faaliyetleri hakkında CİMER, Antalya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, ilçe kaymakamlığı, ilçe emniyet müdürlüğüne bilgi verdiklerini söyledi.

Mobil taksi uygulamalarının sınır ihlali yapmaması için avukat ve noter aracılığıyla ihtarda bulunduklarını anlatan Karagöz, "Maalesef otelcilerimiz bizim taleplerimizi olumlu karşılamadı. Otel içerisindeki rent a car firmaları taksici gibi taşımacılık yapıyor." dedi.

Bu durumun kanunlara aykırı olduğunu söyleyen Karagöz, "Biz kimsenin mesleğine karşı değiliz rent a kar işini yapsın, arabasını kiraya versin. Taşımacılığı taksici, otobüsçü minibüsçü, yapar. Bu iş kanunlarla belirlenmiştir." diye konuştu.

Otellerdeki rent a car firmalarının kanuna aykırı taşıma yaptığını anlatan Karagöz, "Serik Belediyesi gerekli uyarılarını yapmasına rağmen masaları kaldırıp içeride durmaya devam ediyorlar ve taşımacılık yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Karagöz şöyle devam etti:

"Taksiciler olarak mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Korsan taşımacılığa müsaade etmeyeceğiz. Bugün Belek'deki taksiciler eylem yaptık. Önümüzdeki günlerde devam ederse diğer ilçeler de dahil olacak."

Belek Taksicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Karakoyun ise Kanunsuz taşımalara karşı sesimizi duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Taksiciler, basın açıklamasının ardından bir gün boyunca çalışmama kararı aldı.