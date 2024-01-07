Belgin İba kimdir? İşte AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba'nın biyografisi

AK Parti Edirne Belediye Başkanı adayı belli oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde Edirne'den Belgin İba aday olarak gösterildi. İşte, AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba'nın biyografisi...



BELGİN İBA KİMDİR?



Belgin İba 1975 Edirne doğumludur. Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunudur.



Edirne'de pek çok iştirake ve istihdama imza attı. 2009 - 2014 yılları arasında AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini gerçekleştiren Belgin İba evli ve 2 çocuk annesidir.