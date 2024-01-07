Belgin İba kimdir? İşte AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba'nın biyografisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 15 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı olarak da Belgin İba ilan edildi. Peki, Belgin İba kimdir?

Belgin İba kimdir? İşte AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba'nın biyografisi

AK Parti Belediye Başkanı adayı belli oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde Edirne'den Belgin İba aday olarak gösterildi. İşte, AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba'nın biyografisi...

BELGİN İBA ?

Belgin İba 1975 Edirne doğumludur. Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunudur.

Edirne'de pek çok iştirake ve istihdama imza attı. 2009 - 2014 yılları arasında AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini gerçekleştiren Belgin İba evli ve 2 çocuk annesidir.

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