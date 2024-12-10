Belgrad Ormanı imara açılacak mı? Bakan Yumaklı'dan açıklama

Belgrad Ormanı'nın yapılaşmaya açıklacağı iddialarına son nokta konuldu.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Burası birinci derecede sit alanı, Türkiye'nin göz bebeği bir yer, anladıkları gibi söyleyelim, Belgrad Ormanı'na çivi çakılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca başkanlık binasında düzenlenen Kriz İletişimi Çalıştayı'nda konuşan Yumaklı, vatandaşları doğru bilgilendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.



Yumaklı, bu konuda infografikler, videolar ve bilgilendirici yayınların yanında "Tarım Cebimde" uygulamasının bulunduğunu söyledi.