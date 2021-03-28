Belgrad Ormanı piknikçilerin akınına uğradı: 10 ton çöp toplandı

İstanbul'da hafta içi yağan kar ve soğuk havanın ardından 27 Mart Cumartesi günü sıcaklıkların yeniden artmasıyla vatandaşlar ormanlara ve sahillere akın etti.

Dün kısıtlamanın olmamasını fırsat bilen piknikçiler soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı.

3 BİNDEN FAZLA ARAÇ GİRİŞ YAPTI

3 binden fazla aracın giriş yaptığı ormanda, yaklaşık 10 ton çöp toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 20 kişilik ekip, 07.00’den itibaren temizliğe başladı.

Ekipler, öğle saatlerine kadar ormandaki temizliği tamamladı.

