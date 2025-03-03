Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece için arama çalışması başlatıldı
İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı’na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Güler için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Güler'den dün öğlen saatlerinden beri haber alınamıyor.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiği şeklinde mesaj gönderen Ece Güler'den bir daha haber alınamadı.
Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Güler'in arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT, Sarıyer Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri, bugün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı.
Polise Ece Güler hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi.
Ekipler, hassas burunlu köpeklerle birlikte çalışmayı sürdürüyor.
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