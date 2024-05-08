Belinay'dan 14 gün sonra acı haber

Batman'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobilin çarptığı biri bebek, 4 kişiden biri olan 16 yaşındaki Belinay Berfin Günenç, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Belinay'dan 14 gün sonra acı haber

Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda bir alışveriş merkezinin önündeki kırmızı ışık ihlali yapan Müslüm Cankurt yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zelal Sevdi ise kucağındaki 8 aylık Delal Asya Sevdi, Belinay Berfin Günenç ve Elif Erpolat'a çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan sürücü Müslüm Cankurt emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralılardan Batman Fatma Aliye Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Belinay Berfin Günenç, dün gece saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belinay’ın cenazesi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Beşiri ilçesinde toprağa verildi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

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