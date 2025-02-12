Beline sardığı onlarca cep telefonuyla sınırda yakalandı

Edirne'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı.

Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez içerisinde gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.