Beline sardığı onlarca cep telefonuyla sınırda yakalandı

Edirne'de Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen kadın yolcunun beline sarılı bezde gümrük kaçağı 40 cep telefonu ele geçirildi.

Beline sardığı onlarca cep telefonuyla sınırda yakalandı

'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ’ye giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı.

Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez içerisinde gümrük kaçağı 40 ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

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