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Bellerine bağladıkları iplerle çatılardan kar temizliyorlar

Bitlis'te bina çatılarında biriken karlar, küreyiciler tarafından belli ücret karşılığında temizleniyor. Bellerine bağladıkları iplerle çatı ucuna kadar uzanan küreyiciler, bir yandan da soğukla mücadele ediyor.

Bellerine bağladıkları iplerle çatılardan kar temizliyorlar

'nin en fazla kar alan yerleşim yerlerinden olan 'te yağış sonrası çatılarda biriken karlar tehlike oluşturuyor. Kış aylarında küreyiciler, belli ücret karşılığında çatılara çıkarak bellerine bağladıkları iplerle çatı ucuna kadar uzanıp, biriken karları düşürüyor.

Bellerine bağladıkları iplerle çatılardan kar temizliyorlar - 1

Soğuk havanın hüküm sürdüğü kentte küreyiciler, günde 1 ya da 2 binanın çatısını temizliyor. Genelde 3 kişilik ekip olarak çalışan küreyiciler, metrelerce yükseklikten düşmemek için kullandıkları ipin bir ucunu kendilerine, diğer ucunu bacaya bağlıyor.

Çatıda 2 kişi kürekle karları temizlerken, diğeri bir noktaya bağlanan ipi tutarak güvenliklerini sağlamaya çalışıyor.

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