Bellerine bağladıkları iplerle çatılardan kar temizliyorlar

Türkiye 'nin en fazla kar alan yerleşim yerlerinden olan Bitlis 'te yağış sonrası çatılarda biriken karlar tehlike oluşturuyor. Kış aylarında küreyiciler, belli ücret karşılığında çatılara çıkarak bellerine bağladıkları iplerle çatı ucuna kadar uzanıp, biriken karları düşürüyor.

Soğuk havanın hüküm sürdüğü kentte küreyiciler, günde 1 ya da 2 binanın çatısını temizliyor. Genelde 3 kişilik ekip olarak çalışan küreyiciler, metrelerce yükseklikten düşmemek için kullandıkları ipin bir ucunu kendilerine, diğer ucunu bacaya bağlıyor.



Çatıda 2 kişi kürekle karları temizlerken, diğeri bir noktaya bağlanan ipi tutarak güvenliklerini sağlamaya çalışıyor.