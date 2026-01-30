"Ben bir şey yapmadım" dedi üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Bekçiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Nilüfer ilçesinden devriye gezen gece bekçileri, şüpheli buldukları bir aracı kontrol etmek için durdurmak istedi.

Aracı durduran kişi arabadan inerek koşarak uzaklaşmaya başladı. Kaçan şüpheli 20 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı.

Yakalanan şüpheli yaşanan kargaşada bekçinin parmağını ısırarak yaralanmasına neden oldu. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle şüpheli etkisiz hale getirildi.