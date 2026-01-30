"Ben bir şey yapmadım" dedi üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Bekçiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı
30.01.2026 12:13
Bursa'da bekçinin dur ikazına rağmen kaçan şüpheli, 20 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı. Çıkan arbedede bekçiyi parmağından ısrarak yaralayan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
Nilüfer ilçesinden devriye gezen gece bekçileri, şüpheli buldukları bir aracı kontrol etmek için durdurmak istedi.
Aracı durduran kişi arabadan inerek koşarak uzaklaşmaya başladı. Kaçan şüpheli 20 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı.
Yakalanan şüpheli yaşanan kargaşada bekçinin parmağını ısırarak yaralanmasına neden oldu. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle şüpheli etkisiz hale getirildi.
Yapılan incelemede şüphelinin H.K.T. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüphelinin araçtan indiği esnada metamfetamin ve yaklaşık 25 gram uyuşturucu maddeyi yere attığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, basın mensuplarına “Ben bir şey yapmadım, kaçmadım” diyerek savunma yapan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde bulundu.
H.K.T., üzerinden çıkan maddelerle birlikte Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Öte yandan olayda yaralanan bekçi, hastanede tedavi edildikten sonra görevine döndü