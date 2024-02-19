Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet Şavlı'sı Mustafa Üstündağ kimdir?

“Ben Bu Cihana Sığmazam”ın dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Deneyimli oyuncu Mustafa Üstündağ, 20 Şubat tarihli bölümde kadroya katılıyor. Karakterin hikâyeye nasıl katılacağı merak konusuydu. Üstündağ’ın canlandıracağı Behçet Şavlı’nın milliyetçi kişiliğiyle yeraltı dünyasının saygı duyulan ismi olduğu açıklandı.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde babasının memleketi olan Safranbolu'da dünyaya geldi. Çocukluğu Adana'da geçmiştir. Henüz beş yaşındayken ablasını kaybetti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.