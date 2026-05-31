"Ben seni ölümsüz sevdim" diye çelenk yollamış. Gülten'i öldürmek için adım adım plan yapmış

SORUNLARI DÜZELTMEYE ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Şüpheli Serkan Ürkmez, fezlekede yer verilen ifadesinde eşi ile arasındaki sorunları düzeltmeye çalıştığını savundu.

Olay günü çocuklarını görmek için eve gittiği esnada eşini durakta gördüğünü söyleyen Ürkmez, eşinin yanına giderek sarılmaya ve konuşmaya çalıştığını iddia etti.

Olay günü alkollü olduğunu ve yanında silah bulunduğunu belirten Ürkmez, ne olduğunu anlamadan silahın ateş aldığını, eşini değil kendini öldürmek istediğini ve üzgün olduğunu ileri sürdü.

"BİRAZDAN HER ŞEY SON BULACAK"

Şüpheli Ürkmez, daha önce eşine yolladığı çelengi kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini, sosyal medyada yaptığı silahlı paylaşımdaki "Birazdan her şey son bulacak" ifadesini de kendisi için yazdığını öne sürdü.

"TASARLAYARAK ÖLDÜRME" DEĞERLENDİRMESİ

Fezlekede, "Olayın öncesi ve meydana geliş şekli değerlendirildiğinde, öldürme eyleminin ani şekilde gerçekleştiğini kabul etmenin mümkün olmadığı, olayın bir bütün halinde planlı şekilde öldürme niyeti ve saikini ortaya koyduğu ve şüphelinin eyleminin tasarlayarak planlı şekilde olduğu" iddia edildi.

Olay günü şüphelinin motosikletle takip ettiği eşini ruhsatsız silahla otobüs durağında öldürdüğü öne sürülen fezlekede, zanlının barışma teklifini kabul etmeyen eşine husumet beslediği, öldürme kararı aldığı ve hazırlık yaparak olayda kullandığı silahı temin ettiği iler sürüldü.

Fezlekede, şüpheli Serkan Ürkmez hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekeyi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.