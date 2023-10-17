Benekli Ayhan (Ayhan Koç) kimdir?

"Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

BENEKİ AYHAN KİMDİR?

1980 doğumlu olan Ayhan Koç, "Benekli Ayhan" olarak biliniyor. Ankaragücü'nün tutkulu bir taraftarı olan Ayhan Koç, Sivaslı bir ailede dünyaya geldi ancak Ankara'da yaşamını sürdürüyor. Ankara'da servis şoförlüğü yapan Benekli Ayhan'ın Slot isimli Youtube kanalının kendisini konu alan videosundaki ifadeleri gündem olmuştu.