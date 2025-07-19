Bengisu Avcı, Ocean's 7'de Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçti

Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu meydan okumaları arasında yer alan Ocean’s 7’nin soğuk sular, güçlü akıntılar, sert rüzgarlar ve gelgitleriyle ünlü Kuzey Kanalı’nı başarıyla geçti.



Türkiye saati ile tam 09.00’da İrlanda Bangor’dan 13 derecelik suya giren Bengisu Avcı, 10 saat 48 saniyelik bir yüzme maratonu sonunda İskoçya Portpatrick’te Türk bayrağını gururla açtı. Daha önce Manş Denizi Cebelitarık, Catalina, Cook ve Molokai’yi bitiren Bengisu Avcı, böylelikle Ocean’s 7 serisinde altı etap geçen ilk Türk ünvanını aldı.



İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla ‘Gelecek Neden Bir Risk Olsun ki’ diyerek kulaç atan İzmirli yüzücü, Kuzey Kanalı’nı en hızlı yüzen Türk olurken, dünyada kadınlarda bu kanalı en hızlı yüzen dördüncü isim oldu.



Kuzey Kanalı için bir aydan fazla uzun süre İngiltere’de soğuk su kampı yapan Bengisu Avcı, 18-23 Temmuz tarihleri arasındaki uygun bir günde yüzmeye başlayacaktı. Rekortmen yüzücü, hava ve okyanus şartlarının uygun olduğu ilk aralıkta Matt Murphy, Stephen Maloney, Brian Muzkian ve Steven Grimley ile arka arkaya Bangor’dan suya girdi. Sabah saatlerindeki şiddetli soğuk nedeniyle Stephen Maloney bir süre sonra geri dönerken Bengisu Avcı ise güçlü kulaçlar ve cesaretle yoluna devam etti. Bu esnada güçlü akıntılar, Bengisu Avcı’nın rotasının değişmesine neden oldu ama yüzdüğü grubu forse eden Bengisu Avcı, kilometreleri birer birer aşmaya başladı.