"Benim köpeğim daha iyi" tartışması kanlı bitti

Aksaray'da çiftçi Hami Ünlü, "Benim köpeğim daha iyi" tartışmasında komşusu Fehmi Ayan'ı tabancayla ayak bileklerinden vurdu. Ünlü, gözaltına alındı.

"Benim köpeğim daha iyi" tartışması kanlı bitti

Yeşilova beldesi Alasakallı Mahallesi’nde kendi besledikleri köpeklerin daha iyi olduğunu öne süren Hami Ünlü ile komşusu Fehmi Ayan arasında bu nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ünal, Ayan'ı tabancayla iki ayak bileğinden vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fehmi Ayan, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"Benim köpeğim daha iyi" tartışması kanlı bitti - 1

Hami Ünlü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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