Bensu Narlı'nın katiline müebbet hapis

Olay, 12 Mart saat 19.30'da Bensu Narlı'nın oturduğu Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki evinde meydana geldi. Serhat Kantaş, kıskançlık nedeniyle tartıştığı kız arkadaşı Bensu Narlı ile konuşmak için oturduğu eve gitti. İddiaya göre, beraberinde getirdiği av tüfeğini kapının arkasına gizleyen Kantaş, görüşme sırasında tartıştığı Narlı'dan su getirmesini istedi. Narlı suyu getirdiği sırada Kantaş av tüfeğiyle ateş açtı. Göğsünden vurulan kadın kanlar içinde yere yığılırken, Kantaş kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bensu Narlı'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Serhat Kantaş'ı yakaladı. Soruşturma kapsamında Kantaş'ın arkadaşı Emircan Duman da 'yardım ve yataklık' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın ardından Serhat Kantaş hakkında tasarlayarak adam öldürmek, Emircan Duman hakkında ise yardım ve yataklık suçundan dava açıldı.



Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanıkların ve taraf avukatlarının son beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serhat Kantaş'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kantaş'ın arkadaşı Emircan Duman ise 'cinayete yardım etmek' suçundan 11 yıl hapse mahkum edildi.