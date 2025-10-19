Benzin istasyonunda facia teğet geçti!
Mardin'de bir akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü. Kontrolden çıkan araç, kontrolden çıkarak merdivenlere çarptı. Aracın akaryakıt pompasını teğet geçmesiyle, olası bir facia atlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda facia ucuz atlatıldı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 AAT 496 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun merdivenlerine çarptı.
Kazada, sürücü yaralandı.
AKARYAKIT POMPASINI TEĞET GEÇTİ
Aracın akaryakıt pompasını son anda teğet geçmesiyle olası bir facia atlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
