Benzinle soba yakmaya çalıştı kişinin acı ölümü

Alaaddinbey Mahallesi 56. Sokak'taki bağ evinde Yunus T. (27) ile Tuğçe D., yakmak için sobaya benzin döktü. Bu sırada benzinin parlaması sonucu bağ evinde yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Bölgeye giden ekipler, yangını söndürüp Yunus T. ile Tuğçe D'yi bağ evinden çıkardı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER



Yunus T, ambulans ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Tuğçe D. ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Yunus T, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Tuğçe D.'nin ise hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.