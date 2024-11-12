Benzinlikte gelen ölüm: Arabasını yıkıyordu, yaşamını yitirdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir benzinlikte arabasını kıyayan Serhat Akgül isimli kişi, bu sırada kalp krizi geçirdi. Vatandaşların, ambulans gelene kadar dakikalarca kalp masajı yaptığı Akgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Benzinlikte gelen ölüm: Arabasını yıkıyordu, yaşamını yitirdi

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’de bir kişi aracını yıkadığı sırada geçirdi.

Bandırma’ya bağlı Ayyıldız Mahallesi’ndeki bir benzinlikte otomobilini yıkarken rahatsızlanan Serhat Akgül, bir anda yere yığıldı.

Akgül’ün yardımına çevredekiler koştu.

Benzinlikte gelen ölüm: Arabasını yıkıyordu, yaşamını yitirdi - 1

Bir vatandaş, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Akgül’ün hayata tutunması için çaba gösterirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Akgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Akgül’ün cenazesi, kesin nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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