Benzinlikte kan donduran görüntüler: Eski eşini öldürmeye kalktı

İzmir-Ankara kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda Hüseyin Özbahçe, eski eşi Fatma K. ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı.



Kamyon şoförü Özbahçe, elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı, ardından kucağında bebeğiyle markete kaçan Fatma K.’nın peşinden iş yerine girdi.



Şüpheli, burada da Fatma K.'yı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sol koltuk altından ve sol kolundan yaralanan Fatma K.'nın sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayati tehlikesi sürüyor.



Aynı hastaneye sevk edilen, omuz ve boyun kısmından yaralanan Mehmet Ceyhun T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.