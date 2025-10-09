Benzinlikte kan donduran görüntüler: Eski eşini öldürmeye kalktı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kucağındaki bebeğiyle eski eşine dehşeti yaşatan şüpheli, 3 gün sonra yakalandı. Ormanda saklandığı öğrenilen zanlı, tutuklandı.
İzmir-Ankara kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda Hüseyin Özbahçe, eski eşi Fatma K. ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı.
Kamyon şoförü Özbahçe, elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı, ardından kucağında bebeğiyle markete kaçan Fatma K.’nın peşinden iş yerine girdi.
Şüpheli, burada da Fatma K.'yı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sol koltuk altından ve sol kolundan yaralanan Fatma K.'nın sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayati tehlikesi sürüyor.
Aynı hastaneye sevk edilen, omuz ve boyun kısmından yaralanan Mehmet Ceyhun T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
İZMİR'DE YAKALANDI
Polis, olayın ardından kaçan Hüseyin Özbahçe'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin kullandığı kamyon İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir gıda fabrikasında terk edilmiş halde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü ortak çalışmada, şüphelinin Kemalpaşa ilçesi Nazarköy yakınlarındaki ormanda saklandığı ve zaman zaman köy merkezine indiği öğrenildi.
YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
3 günlük çalışmanın ardından Özbahçe dün saat 19.30 sıralarında Nazarköy'de suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Özbahçe, dün Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Hakkında 7 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan Özbahçe, bugün adliyeye sevk edildi. Hüseyin Özbahçe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
