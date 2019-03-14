Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninde konuştu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;



"Ayağının altına cennet serilen annedir. Sözü hakanlarla bir tutulanlardır. Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkeyi savunan kahramanlardır Türk kadını. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda tankların ve silahların önüne dimdik dikilenlerdir."



"Kadınlarımızın fıtratı, birilerinin dediği gibi narin ve kırılgan olmaları değildir. Yüce yaradan ne diyor "Emaneti ehline teslim edin." Evlerimizde evlatlarımızı emanet ettiğimiz kişi kadındır.



"Kadın toplumun en değerli parçası olan ailenin mimarıdır. Kültürümüzde geleneğimizde ayağının altına cennet serilen annelerimizdir."



"Beylerimize sesleniyor: Saçlarının teli için dünyayı vereceğimiz çocuklarımızı, kadınlarımıza emanet ederken şirketlerimizdeki hangi poziyonu hangi mevkiyi kadınlarımıza emanet etmekten çekiniyorsunuz? Beyler kadın meselesine ehliyet penceresinden de bakmamız gerekiyor."



"En ağır emanetleri hakkıyla taşıyan kadınlarımıza lütfen bakış açımızı değiştirelim."

