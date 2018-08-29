Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa ziyareti dönüşünde uçaktaki gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Albayrak, Türkiye gibi güçlü ülkelerin dolarizasyon sorununu artık geride bırakması gerektiğini söyledi. AVM'lerde ve gayrimenkullerde dolar ile satış ve kiralamaya karşı harekete geçtiklerini belirtti.



Bakan Albayrak, “AVM'lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız. Bir kısım kredi döviz riski bununla ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bunu en kısa sürede Meclis'e getireceğiz. Şu an detayları ve hukuki süreçleri çalışılıyor.” şeklinde konuştu.



Ekonomide tüm kurumların sürekli teyakkuzda olması gereken bir döneme girildiğini ifade ederek, yaşanan süreçlerin ülkeler açısından tehdit olduğu kadar fırsat da olduğuna dikkat çeken Albayrak şöyle konuştu:

"Ekonomik ve finansal sistemi, yaşanabilecek dalgalanmalara karşı çok daha güçlü bir mimariyle inşa etmek durumundasınız. Bu süreçlerden çok farklı dersler çıkarıyoruz. Bu süreci Türkiye ekonomisinin, finansal mimarisinin, sisteminin değişimi ve dönüşümü için, çok daha güçlü bir yapıya kavuşması için fırsat olarak görüyoruz.”



Bakan Albayrak, Türkiye’ye makul bakış açısıyla bakan yatırımcıların karlı çıkacağını da

belirterek, “Türkiye trenine atlamayan, bu treni kaçıran kaybedecek” sözleriyle ifade etti." dedi.



Bakanlığı döneminde yeni bir vergi barışı olmayacağını da açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı, yapılandırmadan 5 milyon 484 bin 200 mükellefin yararlandığını söyledi.



"HALKBANK'A CEZA VERİLMESİNİ BEKLEMİYORUZ"



Albayrak ayrıca, ABD’deki Halkbank davasında bir ceza beklemediklerini, aksinin de tamamen siyasi bir karar olacağını belirtti.

