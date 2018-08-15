Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili olarak Hürriyet Gazetesi'ne bir açıklama yaptı. Albayrak, "Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten. Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir" dedi, "Önlemlerimiz hazır" vurgusu yaptı:



"Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır."

"BU GECEDEN İTİBAREN AKSİYON PLANIMIZI UYGULAMAYA BAŞLADIK”



Diğer taraftan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bankalarla birlikte kurdaki dalgalandırmanın en fazla etkilediği reel sektör firmalarının, KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planı hazırladıklarını belirtti.



Bankalar ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacaklarını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"DÖVİZ HESAPLARINI TL’YE ÇEVİRMEK VEYA EL KOYMAK ASLA OLAMAZ"



"Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık. Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli adımları atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu yalanlarla sonuna kadar hukuki alanda mücadele edilecek."

GEREKİRSE ‘MALİ KURAL’ UYGULARIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, para politikasındaki bağımsızlığın önemine de dikkat çekti ve bütçe disiplininin önemini vurguladı:

"Yeni ekonomi yaklaşımımızın en önemli ayağını bütçe disiplini oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız.”

Yatırımları ve harcamaları değerlendirirken 3 sorunun cevabına bakacaklarını belirten Albayrak, şöyle devam etti:



"Teknolojik ya da yüksek katma değerli üretim sağlıyor mu? İhracatı artırıyor mu? Cari açığı düşürüyor mu? Bu anlayış tüm ekonomi alanlarında hakim olacak. Bu uygulamayı önemsiyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin desteği, rasyonel politikalar ve kararlı bir duruş ile bu mücadeleden Allah’ın izniyle zaferle çıkacağız."

