Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a hakaret içerikli paylaşımlara 11 gözaltı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak’ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30.06.2020 tarihi itibariyle sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahsın yakalanarak gözaltına alınmaları sağlanmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir.''

İSTANBUL'DA 5 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi.

Yapılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. İlk gelen bilgi İstanbul'daki gözaltı sayısının 1 olduğu yönündeydi.