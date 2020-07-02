Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a hakaret içerikli paylaşımlara 11 kişiye gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.

19 HESAPTAN 11'İ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar hakkında adli tahkikatın sürdüğü aktarıldı.



Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

İL İL GÖZALTI SAYILARI

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da 2, İstanbul'da 5, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa ve Mersin'de birer kişi gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ilk geçtiği bilgi ise, İstanbul'da 1 kişinin gözaltına alındığı yönündeydi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN RESEN SORUŞTURMA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da resen soruşturma başlatıldığı, kentte oturduğu tespit edilen bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.