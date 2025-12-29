Berat Kandili ne zaman? 2026 Diyanet dini günler takvimi
29.12.2025 12:12
NTV - Haber Merkezi
Berat Kandili tarihi İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Üç ayların başlaması ve ilk kandil olan Regaip Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte gözler Berat Kandili tarihine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2026 Berat Kandili ne zaman?
2026 Berat Kandili için geri sayım başladı. Üç ayların 21 Aralık tarihinde başlamasıyla birlikte, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili sona erdi. Şimdi ise üç ayların ikinci kandili olan Berat Kandili'nin tarihi merak ediliyor. İşte ayrıntılar.
2026 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Berat Kandili bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi