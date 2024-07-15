Berber, kuaför ve güzellik salonlarının iznine yeni düzenleme

Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günleri kapalı olması hakkında alınan kararın tavizsiz takip edileceğini açıkladı.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının iznine yeni düzenleme
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, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günleri kapalı olacağı açıklanmıştı.

Açıklamada 01.08.2024 tarihli ve 87693699 sayılı Valilik oluru ile; genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günleri kapalı olmaları ve özel günlerin pazar gününe denk gelmesi durumunda İlçe Kaymakamlıklarından veya Ticaret İl Müdürlüğünden izin almaları kararı alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Ancak 09.07.2024 tarih ve 98559029 sayılı yeni olur ile bu ifade iptal edilerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının gerekli izni bağlı oldukları Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan almaları kararlaştırılmıştır. Bu konuda aykırı hareket edenlerin denetimleri ilgili belediyelerce gerçekleştirilecek ve aykırı tutanak ve görseller gereği yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilecektir.”

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