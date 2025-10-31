Berberde buluştuğu husumetlisi tarafından öldürüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir berber dükkanında cinayet işlendi.



Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karakaya Mahallesi'ndeki Bağlum Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Yakup Polat, konuşmak için berberde buluştuğu ismi öğrenilemeyen husumetlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Yakup Polat, berber dükkanının önünde tabancayla vuruldu.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

"YERDEYKEN DE ATEŞ ETTİ"

Şüpheli kaçarken, esnaf Erol Aksoy, "Ben burada dükkanda oturuyordum. 2-3 el silah sesi duydum. Masadan ayağa kalktım, sola doğru baktım, orada yerde biri yatıyordu. Sonra şahıs 2-3 el daha ateş etti, ardından yukarı doğru koşarak gitti" dedi.