Berberde cinayet: Tıraş için gitti, canından oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde tıraş olmak için berbere giden Abdulkadir Doğan (37), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, iş yeri sahibinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.