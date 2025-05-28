Berberde kardeş cinayeti: Tıraş olurken tetikte beklemiş
Berberde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Barış Kol'un ağabeyinden önce tıraş örtüsünün altından silahını çıkarttığı ancak bu sırada ensesinden vurulduğu görüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve cezasını tamamlayan Barış Kol, dün berberde tıraş olurken silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Barış Kol, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
CİNAYETİ, AĞABEYİ İŞLEDİ
Cinayeti Barış Kol'un ağabeyi Ahmet Kol'un işlediği belirlendi.
ÖRTÜNÜN ALTINDAN SİLAHINI ÇIKARDI
Güvenlik kamerası görüntülerine göre, olay sırasında Barış Kol'un da ağabeyi Ahmet Kol'un arkasına geldiğinde üzerindeki örtünün altından silahını çıkarttığı görüldü.
Ancak Ahmet Kol'un, kardeşinden önce davranarak tabancasını doğrulttuğu ve ateş ettiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde Barış Kol'un ensesinden giren merminin karşı taraftan çıktığı tespit edildi.
POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Ahmet Kol'un kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı, firarda olan zanlının yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Samsun İlkadım
- Polis
- Cinayet