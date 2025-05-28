Berberde kardeş cinayeti: Tıraş olurken tetikte beklemiş

Ağır yaralanan Barış Kol, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. CİNAYETİ, AĞABEYİ İŞLEDİ Cinayeti Barış Kol'un ağabeyi Ahmet Kol'un işlediği belirlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve cezasını tamamlayan Barış Kol, dün berberde tıraş olurken silahlı saldırıya uğradı.

ÖRTÜNÜN ALTINDAN SİLAHINI ÇIKARDI



Güvenlik kamerası görüntülerine göre, olay sırasında Barış Kol'un da ağabeyi Ahmet Kol'un arkasına geldiğinde üzerindeki örtünün altından silahını çıkarttığı görüldü.



Ancak Ahmet Kol'un, kardeşinden önce davranarak tabancasını doğrulttuğu ve ateş ettiği tespit edildi.



Yapılan incelemelerde Barış Kol'un ensesinden giren merminin karşı taraftan çıktığı tespit edildi.

