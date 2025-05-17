Berbere silahlı saldırıda çırak öldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi, 2'inci Kanal Caddesi'nde bulunan berber dükkanında yaşandı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, berberde çıraklık yapan Suriye uyruklu Ali Elhalifa'ya silahla ateş etti. Elhalifa, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.



Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren zanlının polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.