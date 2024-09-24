Berces nedir? Berces ne için yapılır?

Berces tedavisi, ciltteki hiperpigmentasyon, lekeler veya diğer cilt sorunlarını hedef almak için kullanılan bir lazer uygulamasıdır. İşte bu tedaviyle ilgili bazı temel bilgiler:



Nasıl Çalışır?



Lazer Enerjisi: Lazer, cildin belirli derinliklerine nüfuz ederek pigment hücrelerini hedef alır ve parçalar.



Yenilenme Süreci: Cilt, tedavi sonrası kendini yenileyerek daha pürüzsüz ve eşit tonlu bir görünüm kazanır



Uygulama Alanları



Hiperpigmentasyon: Güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri veya melazma gibi koyu lekelerin tedavisi.



Cilt Yenileme: Genel cilt kalitesini artırmak ve ince kırışıklıkları azaltmak.



Genellikle birkaç seans gereklidir ve tedavi sonrası ciltte belirgin bir iyileşme gözlemlenir.



Herhangi bir tedaviye başlamadan önce bir dermatologla görüşmek, en iyi sonuçları almak açısından önemlidir.