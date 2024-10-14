Beren Su'nun öldüğü asansör kazasında kusurlu bulunan 3 itfaiye personeli tutuklandı

Olay, 23 Temmuz’da Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de meydana gelmişti. Beren Su Bolat, ziyaretine gittiği arkadaşının oturduğu apartmanda bindiği asansörde arıza nedeniyle 5 ve 6’ncı kat arasında mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı ise kurtarıldı.



3 İTFAİYE PERSONELİ TUTUKLANDI



Beren Su'nun ölümüyle ilgili 3 itfaiye görevlisi hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma ile ilgili bugün yapılan açıklamaya göre 3 itfaiyeci tutuklandı.