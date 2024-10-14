Beren Su'nun öldüğü asansör kazasında kusurlu bulunan 3 itfaiye personeli tutuklandı
Ankara'da asansörde mahsur kalan 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın, itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporuna göre olayda kusurlu oldukları tespit edilen 3 itfaiye personeli tutuklandı.
Olay, 23 Temmuz’da Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de meydana gelmişti. Beren Su Bolat, ziyaretine gittiği arkadaşının oturduğu apartmanda bindiği asansörde arıza nedeniyle 5 ve 6’ncı kat arasında mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı ise kurtarıldı.
3 İTFAİYE PERSONELİ TUTUKLANDI
Beren Su'nun ölümüyle ilgili 3 itfaiye görevlisi hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma ile ilgili bugün yapılan açıklamaya göre 3 itfaiyeci tutuklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"23 Temmuz 2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın asansöründe mahsur kalan T.E.D. ve B.S.B. isimli çocukların itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması sırasında B.S.B. isimli çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, alınan bilirkişi raporuna göre olayda kusurlu oldukları tespit edilen itfaiye görevlisi şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 25 Temmuz 2024 tarihli yazısı üzerine Ankara Valiliği'nin soruşturma izni verilmesine dair kararına karşı şüpheliler tarafından yapılan itirazın reddedilmesi sonucu E.A., B.Y. ve B.B. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 14 Ekim 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır.
Soruşturma kapsamında aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler E.A., B.Y. ve B.B. ifade işlemleri sonrası sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan talep doğrultusunda tutuklanmışlardır"
ELİNDE TERMOS TUTTUĞU GÖRÜLMÜŞTÜ
Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişinin ilk raporunda itfaiye görevlilerinin ihmali olduğu belirtilmişti. Ortaya çıkan bir fotoğrafta Dar bir boşluktan indirilmek istenen 13 yaşındaki Beren Su'nun üzerinde emniyet kemeri olmadığı, itfaiye görevlisinin ise tek elinde bir termos tuttuğu görülmüştü.
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