Beren'in ölümünde karar: Hapis cezası para cezasına çevrildi!

Sanık Buğra Yalabık, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilerek olay yerine gittiğini, ekipte yeni olduğu için verilen emirlerin dışına çıkmadığını ve Ercan Akyıldız'ın kendisine verdiği talimatta yanlışlık görmediğini savunarak beraatini talep etti.

Müşteki avukatları ise oluş şeklinin bilirkişi raporu ve tanık ifadeleriyle açığa kavuştuğunu, olayın yanlış müdahaleden kaynaklandığını ve bu tür suçlara hafif cezalar verilmesinin kamuoyunda adalete karşı güven eksikliği yaratacağını savunarak, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Bayram Babatürk de olay anında asansörün makine dairesinin anahtarını bulmakla meşgul olduğunu belirterek, "Olayı görür görmez müdahale etmeye çalıştım ama yetişemedim. Olay gerçekleşmeden önce de anahtarı bulmaya çalışıyordum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

"BU ENGELLENEBİLİR BİR ÖLÜMDÜ"

Hayatını kaybeden Beren Su Bolat'ın annesi Ayşegül Bolat, sanıkların pişmanlık hissetmediklerini düşündüğünü söyleyerek, "Benim kızımın panikleyip kendini attığını söylediler. Vicdanlarının olduğunu düşünmüyorum. Ben 63 kiloydum, kızım 70 kiloydu. O ivmeyle o ağırlığı hesaplayamamalarını ve 'Biz seni tutacağız, atla!' demelerini aklım almıyor. Bu, engellenebilir bir ölümdü. Hakkımı helal etmiyorum. Kızımın hakkını da helal etmiyorum. Mahkemeden en ağır cezayı almalarını talep ediyorum." beyanında bulundu.

HAPİS CEZALARI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Buğra Yalabık ve Bayram Babatürk'e taksirle ölüme neden olma suçundan verdiği 2 yıl 6'şar ay hapis cezasını 76'şar bin lira, aynı suçtan Ercan Akyıldız'a verdiği 2 yıl 11 ay hapis cezasını 106 bin lira adli para cezasına çevirdi, Yılmaz Güney'in beraatine hükmetti.