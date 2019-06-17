Hatay'da eski nişanlısının asitli saldırısı sonucu yüzünün büyük bölümü yanan Berfin Özek'in Muğla'daki ameliyatı tamamlandı. 10 saat süren operasyon başarıyla geçti.
Estetik ameliyatlar konusunda tanınan doktor Mehmet Mutaf'ın yaptığı operasyon dün saat 14.00'te başladı. 19 yaşındaki Berfin ameliyata el sallayarak girdi.
Yaklaşık 10 saat süren operasyonda Berfin'in vücuduna bir balon yerleştirildi. Bundan sonraki süreçte balonda, kızın yüzün uygun doku oluşması sağlanacak. 6 ay kadar sonra Berfin bir operasyon daha geçirecek.
Ocak ayında eski nişanlısının asitli saldırısına uğrayan 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bir gözünü kaybeden kızın diğer gözünde de yüzde 50 görme kaybı oluştu.