Bergama'da metrekareye 137 kilogram yağış düştü

Bergama'da gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sele neden oldu.

Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, çok sayıda araç suda mahsur kaldı.



Bahçelievler Mahallesi'ndeki dere ise yağış nedeniyle taştı.



Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve aracı hasar alan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

EKİPLER SAHAYA İNDİ



İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtarma çalışması yürüttü.



Su basan evler ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarına polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de destek verdi.



Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

METREKAREYE 137 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilçede metrekareye 137 kilogramın üzerinde yağış düştüğü, Bayatlı, Ayvazeli ve Gökmen derelerinin taştığı belirtildi.



Taşkınlarda mahsur kalan 30 kişinin kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, "Yağış nedeniyle 19 merkez mahallenin 10'unda su baskınları yaşandı. Aşırı yağışlar en fazla Fatih, Bahçelievler ve Maltepe mahallelerini etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesine toplam 216 su baskını ihbarı ulaştı, 74'üne itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. " ifadelerine yer verildi.