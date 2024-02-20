Berk Hacıgüzeller kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Berk Hacıgüzeller oldu. 58 yaşındaki Hacıgüzeller; mali müşavirlik, yatırım yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı yapıyor. İşte, Berk Hacıgüzeller'in biyografisi...



BERK HACIGÜZELLER KİMDİR?



Berk Hacıgüzeller 8 Kasım 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.



Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini ve Marmara Üniversitesi "yönetim ve organizasyon" dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.



Westminster Üniversitesi'nde Uluslararası İşletmecilik ve Londra Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanlarında yüksek lisans çalışmaları yaptı.



Serbest mali müşavirlik, yatırım yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı yapmakta olup, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçisidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eğitimlerinin yanı sıra üniversitede "stratejik marka yönetimi" yüksek lisans programında "küreselleşme" dersi vermektedir.



Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 2012 - 2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Berk Hacıgüzeller, evli ve 1 çocuk babasıdır.

