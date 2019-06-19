Berkay ile Arda Turan arasındaki davasının duruşması başladı. 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Berkay katıldı.
Arda Turan’ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinleniyor.
İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
30 Ocak'ta görülen ilk duruşma bugüne ertelenmişti.