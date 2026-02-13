Berkay Melikoğlu'nun katiline ağırlaştırılmış müebbet
13.02.2026 16:36
Melikoğlu'nun öldürüldüğü davanın dördüncü duruşmasında zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapsi verildi.
17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada zanlıya, "çocuğa karşı işlenmiş cinayet" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi verildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Mart 2025 tarihinde çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan Berkay Melikoğlu'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın dördüncü duruşması gerçekleşti.
Berkay Melikoğlu
KARAR VERİLDİ
Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Melikoğlu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan A.M.Ö., Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesi kapsamında “Çocuğa karşı işlenmiş cinayet” suçundan sğırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıldı.
“DİĞER DAVALARA ÖRNEK OLSUN İSTİYORUM”
Melikoğlu'nun ablası Işıl Melikoğlu, mahkemeden sonra yaptığı açıklamada, “İstediğimiz oldu, ama içim yine rahat değil çünkü kardeşim gelmedi. Yaklaşık bir yıllık bir mücadeleydi. Bu davanın diğer davalara örnek olmasını istiyorum” dedi.