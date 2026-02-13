Berkay Melikoğlu'nun katiline ağırlaştırılmış müebbet

KARAR VERİLDİ

Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Melikoğlu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan A.M.Ö., Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesi kapsamında “Çocuğa karşı işlenmiş cinayet” suçundan sğırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıldı.

“DİĞER DAVALARA ÖRNEK OLSUN İSTİYORUM”

Melikoğlu'nun ablası Işıl Melikoğlu, mahkemeden sonra yaptığı açıklamada, “İstediğimiz oldu, ama içim yine rahat değil çünkü kardeşim gelmedi. Yaklaşık bir yıllık bir mücadeleydi. Bu davanın diğer davalara örnek olmasını istiyorum” dedi.