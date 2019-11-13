Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu hazırlanacak

İstanbul'da Gezi Parkı eylemleri sırasında başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki 15. duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla görev yaptığı Van'dan katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşleri de duruşmada müdahil olarak hazır bulundu.

Duruşmada, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen ve SEGBİS ile bağlantı kurması sağlanan bir polis memurunun bilgisine başvuruldu.



Olayın üzerinden 6 yıl geçtiğini ve hatırlamasının zor olduğunu belirten tanık, "O gün orada olduğumu bile hatırlamıyorum. Olaylardan dolayı İstanbul Çevik Kuvvet ekipleri yetersiz kaldığı için çevre illerden de takviye geldi. Gün içinde farklı yerlere gittiğimiz için tam hatırlamıyorum. Bir sürü ekip arkadaşım vardı, sanığı tanımam imkansız" dedi.



Daha sonra tanığa kamera görüntüleri izletildi. Bu sırada müdahil aileden anne Gülsüm ve baba Sami Elvan, duruşma salonundan ayrıldı.



"DAVA DOSYASI YÜZDE 80-90 ORANINDA BİTTİ"



Tanık beyanından sonra konuşan Mahkeme Heyeti Başkanı Canel Rüzgar, İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığında görevli iki gaz tüfeği eğitmeninden ve bir olay yeri inceleme uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetince hazırlanan raporun mahkemeye gönderildiğini hatırlatarak, raporda Zet tüfeği kullanımına ilişkin mahkemenin istediği hususlara cevap verilmediğini ve kusur durumuna ilişkin tespit yapılamadığının bildirildiğini aktardı.



Dava dosyasının yüzde 80-90 oranında bittiğini, davanın bir an evvel bitmesi için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Rüzgar, dosyada ilk başta bir keşif yapılmadığına ve mahkeme olarak keşif yaptıklarına da dikkati çekerek, "Eksik bir husus kalmasın istiyoruz. Bu nedenle dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdik. Oradan gelecek sonuca göre tarafların esasa ilişkin beyanlarını alacağız ve dosyayı mütalaasını hazırlaması için savcıya göndereceğiz" dedi.



Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan bilirkişi raporunun gelmesi ve tarafların beyanlarını dosyaya sunmasının ardından davaya ilişkin görüşünü hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



İSTENEN CEZA



İddianamede, Gezi Parkı eylemlerine katılanların olay günü otoyolu kapattığı, bunun üzerine olay yerine giden polislerin gruptakileri dağıtarak yolu trafiğe tekrar açtığı hatırlatılarak, dağıtılan eylemcilerin tekrar ara sokaklarda toplandığı ve polise mukavemette bulunduğu anlatılıyor.



Bunun üzerine polislerin tekrar eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, raporlar ışığındaki delillere göre Elvan'ın başına gaz fişeği atan kişinin sanık polis memuru F.D. olduğunun tespit edildiği bilgisi yer alıyor.



İddianamede, sanık F.D.'nin "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.