Beş çocuk annesi Ayşe'nin şüpheli ölümü

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Üçpınar köyünde yaşayan beş çocuk annesi Ayşe Çelik'i evde hareketsiz bulan aile fertleri, durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Kadının cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.