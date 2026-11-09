Beş faili meçhul dosya aydınlatıldı. Bakan Gürlek: 24 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek , faili meçhul dosyalara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, yıllardır karanlıkta kalan 73 ayrı dosyadaki 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını belirtti.

Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul’daki 5 kritik dosyada önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Gürlek, yıllar sonra yeniden ele alınan dosyalarla ilgili ayrıntıları paylaştı.

“ZAMAN AŞIMI ADALETİ ENGELLEYEMEZ”

Bakan Gürlek, aradan ne kadar süre geçerse geçsin ailelerin adalet arayışına cevap vermek için tüm imkanların seferber edileceğini de vurguladı.

MANİSA CENNET ARIKAN CİNAYETİ

2015 yılından beri kayıp olan Cennet Arıkan’ın cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı geçmişe dönük iletişim kayıtlarını incelemeye aldı. HTS ve baz kayıtlarının kriminal analizi, şüphelilerin olay tarihinde aynı bölgede olduğunu ortaya koydu. Operasyon neticesinde gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

ANKARA GÖLBAŞI: UĞUR ŞİMŞEK: 6 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2020 yılında Sivas'tan Ankara'ya geldikten sonra sırra kadem basan Uğur Şimşek’in acı akıbeti DNA testiyle kesinleşti. 2021 yılında Gölbaşı'nda bulunan bir insan kafatasının Şimşek'e ait olduğu belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PTS ve telefon kayıtları üzerinden derinleştirdiği soruşturmada 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN / KOZLUK: EKREM BAKAR: 12 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2014 yılında kaybolan ve hakkında hukuken gaiplik kararı verilen Ekrem Bakar’ın, öldürülerek kırsal alana gömüldüğü yönünde yeni bilgilere ulaşıldı. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Batman ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Tanık ifadeleri ve iletişim kayıtları doğrultusunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1’i tutuklandı.

AYDIN / SÖKE: ELİFE DOĞRUL: 23 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2003 yılından bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan Elife Doğrul dosyasında 23 yıl sonra düğmeye basıldı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, geçmiş beyanları ve cinayet ihtimalini güçlendiren yeni bulguları değerlendirerek 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

İSTANBUL SEFA SOYALP: 7 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2019 yılında Kırıkkale'den İstanbul'a geldikten sonra ortadan kaybolan Sefa Soyalp’in son görüldüğü kişiler ve HTS kayıtları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mercek altına alındı. Elde edilen delillerin ardından düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.