Beş gün önce evden çıktı, bir daha haber alınamadı. Ailesi Sümeyye'yi arıyor

Şırnak'ta Sümeyye Çelik isimli genç kadından beş gündür haber alınamıyor.

İdil ilçesinde yşayan Çelik, 29 Aralık 2025 günü evden çıktı. Genç Sümeyye'den o tarihten bu yana haber alınamıyor.

İddiaya göre Çelik son olarak Batman'da görüldü.

“HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ”

Kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Çelik'in ağabeyi Muhammed Çelik, "Her yeri aradık ancak haber alamadık. Haber alamayınca da polise kayıp başvurusunda bulunduk ancak bugün beşinci gün ve henüz kendisinden bir haber alamadık." dedi.

Kardeşinin en son Batman Otogarı'nda görüldüğünü kaydeden Çelik, "Kardeşimin psikolojik sorunları var. Hayatından endişe ediyoruz. Hayırsever ve duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız Sümeyye'yi gören veya yerini bilenlerin bize veya en yakın birimine haber vermelerini istiyoruz." diye konuştu.